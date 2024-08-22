Almanya’ya hücum var

Haber Merkezi

Avrupa'ya göç akını sürüyor. Almanya Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre geçen yıl Avrupa Birliği'ne “izinsiz” giriş yapan göçmenlerin sayısında artış kaydedildi. Deutsche Welle'deki haberde göçmenlerin tercih ettiği ülkelerin başında ise Almanya geldi. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı (Frontex) verilerine göre, 2023’te geçiş sayısı 380 bin olarak kaydedildi. Bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çekildi. 2022'deki rakam 326 bin olarak kayıtlara geçmişti.

TÜRKİYELİLER 2. SIRADA

BKA ve Polis Suç İstatistiklerine göre Almanya'ya “izinsiz” giriş yaptığı ve “izinsiz" ikamet ettiği gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin sayısı önceki yıla göre yüzde 33,4 artarak, 266 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'ya “yasa dışı yollar"dan giriş yapanlarda ilk sırayı 54 bin 207 ile Suriye'den gelenlerin aldığı belirtildi. Bunu 35 bin 731 ile Türkiye'den gelenler izledi. Üçüncü sırada Afganistan'dan gelenler oldu.

TACİRLER DE TANIDIK

Tespit edilen göçmenlerin yüzde 37,1’i yürüyerek, yüzde 25,6’sı minibüs ve yüzde 24,3’ü otomobil ile ülkeye giriş yaptı. Bunun yanı sıra insan taşımacılığı için uygun olmayan minibüs ve kamyonet tipi araçlarda yakalanan göçmenlerin sayısının da arttığına dikkat çekildi. 2022 yılında bin 200 olan vaka sayısının 2023’te bunun iki katından fazla olduğu, bu şekilde ülkeye giriş yapmaya çalışan göçmen sayısının ise 17 bin 500 olduğu aktarıldı. İnsan taşımaya uygun olmayan araçlarla yapılan kaçakçılığın, “insan onuruna aykırı” olduğu, oksijen yetersizliği, susuzluk gibi nedenlerle hayati risklerin olduğu belirtildi.