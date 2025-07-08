Almanya’ya sığınma başvurularında yüzde 44,9 düşüş

Almanya’da Ocak-Haziran döneminde yapılan sığınma başvuru sayısında önceki yıla göre düşüş yaşandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla başvurularda yüzde 44,9 oranında azalma olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında toplamda 132 bin 201 sığınma başvurusu yapılmıştı.

SURİYE'DE GELEN BAŞVURULAR AZALDI

Yetkililer, başvurulardaki düşüşün yalnızca Almanya’nın uygulamaya koyduğu yeni sınır kontrollerinden kaynaklanmadığını vurgularken, özellikle Suriye’den gelen başvurularda belirgin bir azalma olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, bu gelişmenin Avrupa genelindeki göç politikalarındaki sıkılaşma ve üçüncü ülkelerle yapılan geri kabul anlaşmalarının etkisiyle bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.