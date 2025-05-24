Almaz, ödülünü öğrencilere adadı

Deniz Burak BAYRAK

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sionlular Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, ‘Duvarlar’ adlı romanıyla, yazar Caner Almaz kazandı. Almaz’a ödülü Fransız Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Mireille Sadége’in sunduğu törene, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ile İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da katıldı.

Başkanlığını şubat ayında yaşamını yitiren Lizi Behmoaras’ın yaptığı; Yazgülü Aldoğan, Tomris Alpay, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Tara Civelekoğlu ve Zeynep Seza Yılmaz’dan oluşan seçici kurulun ödüle ilişkin açıklaması şöyle: “Caner Almaz, ikinci romanı Duvarlar’da siyasal ve toplumsal çalkantılar içinde sıkışmış bir kuşağın dünyasını dostluk, aşk, idealler ve ihanete karşı verdikleri sınavlarla birlikte serinkanlı ama derinlikli bir üslupla gözler önüne seriyor. Almaz, bireysel ve toplumsal hafızanın izini sürerken insan ruhunu ve toplumu anlama çabasının katmanlı bir haritasını ortaya çıkarıyor; okurlarına derinlikli bir edebi deneyim vadediyor.”

UMUDU MİRAS ALMAK

Törende konuşan Caner Almaz, “Duvarlar’da 70’li yıllardaki Türkiye’nin hikâyesini anlatmak istedim; öğrenci hareketlerini, ülkeyi askerî darbeye götüren karanlık günleri. Amacım Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Oya Baydar ve Vedat Türkali gibi büyük yazarlarımızın, romanlarında o dönemin doğrudan tanığı hatta kimi zaman mağduru olarak anlattıkları o milyonlarla ifade edilen büyük, coşkulu kalabalıkların izinden gitmekti. Bu kalabalıkların nereye kaybolduğunu, neden ideallerinden vazgeçtiklerini anlamak istiyordum” dedi. Yarının yazarlarının, bugünü anlatacakları zaman günümüzün umudunu miras almalarını umduğunu dile getiren Almaz, “Bu kıymetli ödülü, Beyazıt’taki yürüyüşleriyle bir ülkeye umut aşılayan, sadece anayasal haklarını kullandıkları için özgürlüklerinden mahrum bırakılan, ülkemdeki tüm üniversite ve lise öğrencilerine ithaf ediyorum. Ne zaman moralim bozulsa onları hatırlıyorum” diye konuştu.

Bu yıldan itibaren Lizi Behmoaras ile anılacak olan mansiyon ödülü ise ‘Saatçi İbrahim Efendi Tarihi’ adlı romanıyla Elvan Kaya Aksarı’ya verildi. Yapıt; toplumun kıyısında, saatlerin gölgesinde yaşayan Saatçi İbrahim Efendi’nin yaşamını anlatıyor. Aksarı konuşmasında törende bulunan herkesle kitap ve edebiyat noktasında ortak bir zemini paylaştığını ifade etti.