Almodóvar'ın yeni filmi 'The Room Next Door'dan ilk fragman

Dünyaca ünlü yönetmen Pedro Almodóvar'ın ilk İngilizce filmi olan 'The Room Next Door'un ilk fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Tilda Swinton ve Julianne Moore'un üstlendiği film dünya prömiyerini 81'inci Venedik Film Festivali'nde yapacak.

İki yıldız filmde, gençliklerinde aynı dergide birlikte çalıştıkları sırada yakın arkadaş olan yazar Ingrid (Moore) ve savaş muhabiri Martha (Swinton) karakterlerine hayat veriyorlar. Film, hayat koşulları nedeniyle yıllarca bir araya gelemeyen arkadaşların yıllar sonra yeniden karşılaşmaları sonrası yaşananlara odaklanıyor.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmenin filmi, Türkiye'de 1 Kasım'da vizyona girecek.