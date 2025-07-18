"Alo 182 çağrı merkezi emekçilerinin tazminatlarını ödeyin!"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Alo 182 çağrı merkezi emekçilerinie ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özdağ, emekçilerin tazminatlarının ödenmediğini açıkladı.



Özdağ açıklamada, “Türkiye’nin farklı illerinde hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı’nın çağrı hizmetlerini yürüten ALO 182 Çağrı Merkezlerinde çalışan binlerce emekçi, firma değişiklikleri sürecinde ciddi hak kayıplarına uğramaktadır. 2019-2021 yılları arasında Global Bilgi firmasında çalışan emekçiler, ihalenin uzatılmasıyla 2022’de Assistt firmasına devredilmişti. Bu yıl yapılan yeni ihalenin ardından ise çağrı merkezi hizmetini üstlenen firma EFOR İnsan Kaynakları oldu. Ancak bu geçiş sürecinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle binlerce çağrı merkezi çalışanı, hem kıdem hem de ihbar tazminatlarını alamamış; hukuki açıdan da ciddi mağduriyetler yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

"SAMSUN’DA YAKLAŞIK 250 KİŞİ MAĞDUR"

Çağrı merkezi emekçilerinin mağdur olduğunu vurgulayan Özdağ şunları sıraladı:

“SGK çıkış kodu ‘34 – İşveren tarafından fesih’ olarak girilmiş,

İhbar süresi kullandırılmış,

Ancak kıdem tazminatları ödenmemiştir.

Yeni yüklenici firma EFOR, sözleşmelerinde devri kabul etmediğini açıkça belirtmiş; buna karşın bir önceki firma ASSISTT, çalışanları “devrettik” diyerek sorumluluğu üstlenmemiştir. Bu çelişkili tutum, işçilerin hak aramasını imkânsız hale getirmiştir.

İl Başkanlığımıza başvuran çağrı merkezi çalışanlarından aldığımız bilgiye göre, bu uygulamadan yalnızca Samsun’da yaklaşık 250 çalışanın etkilendiği tahmin edilmektedir. Yıllardır gece gündüz kamu hizmeti sunan bu çalışanların alın teri yok sayılmakta, kazanılmış haklarına el konulmaktadır.”

"BİRİKMİŞ TAZMİNATLARINI ÖDEYİN"

Özdağ çağrı merkezi çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

-“2019’dan bu yana çalışan tüm personelin birikmiş kıdem tazminatları derhal ödenmelidir,

-SGK çıkış kodları düzeltilerek, hukuki hakların önü açılmalıdır,

-Sağlık Bakanlığı, bu karmaşaya son vermek için açıklama yapmalı ve sürece müdahil olmalıdır.”