Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetmişti: Tutuklu müteahhidin oğlu ile cezaevi müdürü arasındaki rüşvet pazarlığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Yarın görülecek duruşmada karar bekleniyor.

Apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçmıştı. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü ne diyeceksiniz" sorusuna, "mukadderat" diye yanıt vermişti. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

,Müteahhit Hasan Alpargün'ün tutuklu bulunduğu cezaevindeki müdürü ile oğlu Hasan Can (Aleks) arasında rüşvet pazarlığı yaşandı. Cezaevi müdürü Alpargün’ün oğlundan 100 bin Türk Lirası talep etti. Hasan Can (Aleks), cezaevi müdürüne, "Müdürüm 80 bin yapsak olmaz mı? Çünkü benim hesaplarımda da bloke var" diye yanıt verdi ardından 80 bin Türk Lirası gönderdi.

Söz konusu durumun ardından cezaevi müdürü Aleks'e, "Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" diye mesaj attı. Müdür bir gün sonra da "Merhaba, babanız çok iyi bilgin olsun" diye mesaj iletti. Söz konusu rüşvet pazarlığı Alpargün Apartmanı dava dosyasına eklendi. Ancak daha sonra rüşvet olayı dosyadan ayrılarak soruşturma başlatıldı.