Alparslan Bayraktar: Arap devletleriyle madenlerde önemli iş birliği alanımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Arap Birliği devletleriyle madenlerle ilgili önemli bir işbirliği alanının bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, Arap Devletler Ligi Misyonu kapsamında 21 Arap ülkesinin büyükelçisini bakanlıkta kabul etti.

Toplantıda, Arap Devletler Ligi Misyonu ülkeleriyle Türkiye arasında enerji ve madenler alanında yapabilecek iş birlikleri ele alındı.

Büyükelçilerin sunumlarının ardından, Bakan Bayraktar konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin, Arap Ligi devletlerinin birçoğunda olduğu gibi artığını kaydederek, "Bizim enerji talebimiz son 20 yılda yaklaşık doğal gazda ve elektrikte 3 katına çıktı. Türkiye'nin nüfusu artıyor, Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, sanayisi büyüyor. Dolayısıyla bunu desteklemek için enerji talebiyle bir anlamda büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim öncelikli görevimiz, enerji politikalarımızın temel önceliği, bu anlamda artan talebi karşılayacak şekilde enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Bir diğer husus, elbette son dönemin en önemli gelişmelerinden ve aslında enerji politikalarının da önemli ölçüleri şekillendiren husus iklim değişikliğiyle mücadele. Türkiye'nin elbette kalkınmasına bir engel olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede, küresel ısınmayla mücadelede gösterileceği çabalarda da enerji politikalarımızı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla 3 temel husus; yani arz güvenliği, dışa bağımlılığı azalmak, ithalatı düşürmek ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesi kapsamında Türkiye enerji politikalarını şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin enerji talebinin büyüdüğünü belirten Bayraktar, "Türkiye enerjisini mutlaka kullanması gereken bir ülke. Dolayısıyla enerji verimliliği, ikinci önemli husus olarak öne çıkıyor. Yani Türkiye'nin hem sanayide hem binalarda hem ulaştırmada hem tarımda, her alanda enerjiyi verimli kullanması gerekiyor. 3'üncü alan Türkiye için yaklaşık 70 yıldır bütün hükümetlerimizin öncelik politikalarından biri olan nükleer enerji. Bu anlamda da hem temiz yerde olması hem de bize enerji sağlaması açısından, Türkiye nükleer enerjiden elektrik üretmek istiyor ve bununla alakalı da 2010 yılından beri süregelen bir çalışmamız var. Mersin Akkuyu'da, Akdeniz kenarında biz Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak 4 reaktörden oluşan bir santral inşa ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tüm santrali 2028 yılına kadar devreye alabilmek. Önümüzdeki yıl belki ilk reaktör, bundan sonraki takip eden yıllarda da diğer reaktörleri devreye almak istiyoruz. Nükleer bizim hem iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerimizi gerçekleştirmemize faydalı olacak hem de fosil yakıtlardan dönüşümü hızlandırmış olacak" dedi.

"ARAP BİRLİĞİ DEVLETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ ALANIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin özellikle doğal gaz alanında uzun bir süredir program geliştirdiğini belirterek, "Bu orta ve uzun vadeli program kapsamında da Karadeniz'de 2020 yılında ülkemizin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. O doğal gaz keşfiyle beraber Türkiye kendisine 15 yıl yetecek kadar doğal gazı rezerv olarak keşfetti. Çok kısa bir süre içerisinde de bu rezervi üretme çabalarına girdik. Şu an itibarıyla burada Türkiye'deki 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gazı üretir hale geldik. Karadeniz'de faaliyetimiz devam ediyor ve oradan 2028 yılına geldiğimizde günlük 60 milyon metreküplük bir üretim hedefi ile mevcut üretimimizi 10 katına çıkaracağız. Tabii farklı lokasyonlarda yeni teşvikler için bir doğal gaz ve petrol keşfi için çalışıyoruz. Ülkemizde son dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli keşiflerden bir tanesi petrolle ilgili. Irak'ın hemen kuzeyinde bizim Şırnak'ta Gabar bölgesinde yine önemli bir petrol keşfi yapıldı. Yaklaşık 1 milyar varillik bir rezervi olduğunu tahmin ettiğimiz bu sahada da şu anda üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık 47 bin varillik büyük bir üretim var. Dolayısıyla bu üretim elbette ki Türkiye ihtiyacının sadece belki yüzde 5'ini karşılamaya yetiyor. Üretimi 200 bin varile çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz. Madenler bizim için önemli ve Türkiye bu anlamda çok önemli rezervlere sahip. Önümüzdeki süreçte maden rezervlerimizi en hızlı şekilde ekonomiye katmak, sanayimizi geliştirmek ve oralarda sadece ham madde değil, nihai ürün üretmek istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Arap Birliği devletleriyle madenlerle ilgili olarak önemli bir iş birliği alanımız olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye olarak enerjideki bu 3 temel hedefi; yani arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığını azaltmış, kendi kaynaklarını keşfetmiş bir ülke olmak yolunda bir çabanın içerisindeyiz. Fakat sadece bizim bu çabamız ile başarmamız belki de mümkün değil. Onun için en önemli ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi bir uluslararası iş birliği" diye konuştu.