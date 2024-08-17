Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırısı dünya basınında

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay için yapılan özel oturumda TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüde konuştuğu sırada AKP'li Alpay Özalan'ın Şık'a saldırması ve ardından çıkan kavga, dünya basınında geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, haberi ana sayfadan verdi. Yaşananları ve süreci anlatan The Guardian, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Düzinelerce milletvekilinin yumruk yumruğa kavgaya karışmasıyla Türkiye parlamentosu kaosa sürüklendi. Bir milletvekilinin iktidar çoğunluğuna 'teröristler' demesiyle başlayan arbede sonrasında personel yerdeki kan lekelerini temizlemek zorunda kaldı."

The Financial Times, Meclis'te yaşananlarla ilgili haberine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutuklu bir milletvekili ile ilgili tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve üç milletvekilinin yaralanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar partisinin cesaretlenen muhalefetle mücadelesinde siyasi kırgınlıkların ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" ifadeleriyle başladı.

31 Mart seçimlerinde AKP'nin "kurulmasından bu yana en ağır yenilgisini almasının ardından" Türk siyasetindeki gerilimin arttığının ifade edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:

"Mecliste yaşanan kavga, muhalefet milletvekili Ahmet Şık'ın AKP milletvekillerini sert bir dille eleştirerek 'haysiyetsizsiniz' demesinin ardından patlak verdi. Bunun üzerine AKP milletvekili Alpay Özalan, Şık'a vurarak üç milletvekilinin hafif yaralanmasına neden olan daha geniş çaplı bir çatışmanın fitilini ateşledi."

REUTERS: NADİR DE OLSA İLK DEĞİL

"TBMM'de bir muhalefet milletvekilinin, hükümet karşıtı protestoları organize etmek suçlamasıyla hapse atılan ancak daha sonra milletvekili seçilen meslektaşının meclise kabul edilmesini talep etmesinin ardından saldırıya uğramasıyla bir arbede yaşandı" ifadeleriyle olayı özetleyen İngiliz ajansı Reuters, "Konuşmacı kürsüsünün beyaz basamaklarına kan sıçradı" diye yazdı.

Reuters haberi, "Nadir de olsa Türk parlamentosunda kavgalar duyulmamış değil. Haziran ayında AKP milletvekilleri, Türkiye'nin güneydoğusunda DEM Partili bir belediye başkanının militan bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınması ve görevden alınması konusunda Kürt yanlısı DEM Partili milletvekilleriyle tartıştı" ifadelerine yer verdi.