Alpay Özalan, Meclis’teki saldırısının arkasında: Özdil ve Altaylı’yı hedef aldı

TBMM’de dün düzenlenen Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’a saldıran AKP’li Alpay Özalan, “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok” diyerek yaşananların arkasında olduğunu gösterdi.

İzmir'de 3 gündür süren yangınla ilgili sessiz kalan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Özalan'a yönelik, "Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor" dedi.

‘GEÇİT YOK!’

Özalan ise Özdil’e bugün yaptığı paylaşımla karşılık verdi. “Yunanlılara ‘Rum mezesi’ karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. ‘Zırlamalarınızı’ uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın” diyen Özalan, mesajının devamında ise Meclis’te ortaya çıkan tablodan pişman olmadığını şöyle dile getirdi: “”Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!”

FATİH ALTAYLI’YI DA HEDEF ALDI

Gazeteci Fatih Altaylı da, kendi adını taşıyan sitesinde yayınladığı köşe yazısında saldırısını eleştirdi. Altaylı, yazısında Alpay Özalan'ın geçmişini ve futbol kariyerini eleştirerek, Meclis’te şiddet eylemlerine karışan milletvekillerine daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti. Özalan’ın bu tarz saldırgan tavırlarının artık son bulması gerektiğini ifade eden Altaylı, milletvekillerinin bu tür eylemlerle meclisin saygınlığını zedelediğini söyledi.

Altaylı’ya da “Satılık kalem” diye yanıt veren Alpay Özalan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Milleti aşağılamak ve kibir, bazı gazeteci bozuntularının yaşam biçimi olmuş. İnsanlık yok, vatanseverlik hiç yok. Hiçbir zaman milli bir duruş sergileyemediler. Kimler ülkemizin karşısındaysa, onların tarafını tuttular. Milletimizin hiçbir sevincine ortak olmadılar.

Ve sen zavallı Fatih Altaylı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mikrofonunun sesini kapatarak, karşısındaki konuğun ona hakaretler etmesini sağladın.

Bebek katili terörist başına, kendi tabirinle “bey” diye hitap ettin. Fetö yağcısı oldun. İşte sen böyle bir satılık kalemsin.