Alpedo Dondurma'dan açıklama: Topu üniversiteye attılar

HABER MERKEZİ

BirGün 6 Kasım 2025 tarihinde “Halka ne yedirdiniz?” başlıklı haberiyle Alpedo Dondurma’da Sütçü İmam Üniversitesi’nin laboratuvarlarında yapılan analize göre insan sağlığını ölümcül düzeyde bozup hastanelik edebilecek seviyede bakteri ve dışkı kaynaklı bulaşma belirlendiğini haberleştirdi.

Haberin ardından açıklama yapan Alpedo Dondurma topu Sütçü İmam Üniversitesi’ne attı.

Alpedo Dondurma’nın açıklaması şöyle:

“BirGün Gazetesi'nin 06.11.2025 tarihli internet haber sitesinde ‘Halka ne yedirdiniz’ başlığıyla verilen haberde, Alpedo Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne ait dondurmalarda bakteri bulunduğu iddia edilmiştir. Söz konusu bu iddiaya dayanak olarak ise Akredite olmayan bir laboratuvardan alınan analiz sonuçları gösterilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite tarafından dondurmalardan alınan numunelerin uygun olmayan ortam ve koşullarda tam beş gün bekletilmesi ve akabinde doğru olmayan yöntemler kullanılarak ürünlerin analiz edilmesi nedeniyle iş bu gerçeği yansıtmayan sonuçlar çıkmıştır.

Firmamızın kendi iç laboratuvarı ile yaptığı analiz ile KSÜ’nün yaptığı analiz sonuçlarının farklı olması nedeniyle firma tarafından aynı üretilen ürünlerden bir numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı akredite bir laboratuvara analiz için gönderilmiş ve firma içi laboratuvar sonuçları ile Tarım ve Orman Bakanlığı sonuçları uyuşmuş olup ürünlerde bahsi geçen bakterilerin bulunmadığı verilen rapor ile de ortaya konulmuştur.”