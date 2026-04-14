Alper Alp'ten yeni tekli: 'Sev Diyorsun'

Müzisyen Alper Alp'in yeni şarkısı ''Sev Diyorsun'', 17 Nisan’da yayımlanacak.

Sözü ve müziği Alper Alp’e ait olan ''Sev Diyorsun'' görsel dünyasını İngiltere’de çekilen video klibiyle tamamlıyor.

Parçanın melankolik ve modern dokusu İngiltere’nin puslu atmosferiyle örtüşürken; prodüksiyon tarafında Onur Can Ünal’ın düzenlemesi, Toprak Özcan’ın miks çalışması ve Ali Can Vatanperver’in mastering’iyle şekillenen çalışma, dinamik yapısı ve yüksek tansiyonlu akışıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı-söz yazarı kimliğini modern bir rock estetiğiyle birleştiren Alper Alp, yeni teklisiyle hem söz hem de sound tarafında kendi alanını netleştiriyor.

''Sev Diyorsun'' üretim sürecinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Parça, sanatçının görsel dünyasını yansıtan “Herkes Rüyada” YouTube canlı performans serisiyle desteklenirken; bu yeni dönem 1 Mayıs'ta Moda All Saints sahnesinde gerçekleşecek lansman konseriyle taçlanacak.

Hemen ardından yayımlanacak ikinci tekliyle birlikte Alper Alp, 2026 yılındaki müzikal ivmesini hızlandırarak sürdürüyor.