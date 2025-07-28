Alper Fidaner’e veda: Fotoğraf makinesiyle defnedildi

Fotoğraf, müzikal arşivcilik ve yayıncılık çalışmalarıyla tanınan Alper Fidaner, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tüm sanat üretimini Ankara’ya adayarak kent sakinlerinin gönlünde taht kuran Alper Fidaner, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine dün yenik düştü.

Fidaner için bugün saat 16.00’da Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Ahmet Efendi Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Fidaner’in ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Camideki törenin ardından Fidaner’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fidaner, anne ve babasının mezarının yanına, fotoğraf makinesiyle defnedildi.

ALPER FİDANER KİMDİR?

Alper Fidaner, aslen Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Bursa’da doğdu.

Yaşamının çoğunu Ankara’da geçiren Fidaner, çalışmalarıyla başkentin en önemli renklerinden biri haline geldi.

Fidaner, 1983 yılında başladığı fotoğraf sanatçılığını takiben çok sayıda ulusal ve uluslararası gazetede foto muhabirliği yaparak kariyerini sürdürdü. Daha sonra fotoğraf eğitmenliğine soyunan Fidaner, uzun yıllar boyunca tecrübelerini pek çok öğrencisine aktardı.

“Akrep Burcu Günleri” ve “İstanbul: Karamelek” gibi projelerdeki başarılı görsel anlatılarıyla ufuk açıcı işlere imzasını koyan Fidaner, yer aldığı sergilerde kullandığı saydam gösteri tekniğiyle dikkat topladı.

Murat Meriç ile birlikte Radyo Arkadaş’ta “Çıtır Çıtır” adlı programı hazırlayan, “Kırıkbeşlik” adlı belgeselde anlatıcı olarak yer alan, daha sonra sosyal medya aracılığıyla uzun süre yayın hayatına devam eden Fidaner, bilhassa pandemi sürecinde yaptığı yayınlarla Ankara sakinlerinin morallerini yüksek tutmak için önemli çabalar gösterdi.

Yanı sıra Ankara’nın gece hayatında da önemli bir isim olan sanatçı, hastalığını öğrendiği güne kadar eski 45’lik plaklardan kurguladığı seçkilerle nostaljik performanslar sergiledi.

Yalnızca üretimleriyle değil, verdiği eğitimlerle de önem arz eden Fidaner DJ’lik tecrübelerini de paylaşmayı ihmal etmemiş, hasta olduğu zamanlar dahi öğrenci yetiştirmeye devam etmişti.