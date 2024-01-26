Alper Gezeravcı ile canlı söyleşi yapılacak

Samsunlu üniversite öğrencileri Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile canlı söyleşi yapacak.

Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan, “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 27 Ocak Cumartesi günü Samsun ile canlı bağlantı gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı canlı bağlantıyla, ülkenin diğer gururu Tuva Cihangir Atasever ise yüz yüze olarak Samsun Üniversitesi öğrencileri ile söyleşide bir araya gelecek.

Ballıca Kampüsü’nde yapılacak canlı bağlantıda öğrenciler, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile söyleşi yapma fırsatı bulacak.