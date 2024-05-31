Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Astronot Alper Gezeravcı Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil, otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.