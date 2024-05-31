Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: İHA
Astronot Alper Gezeravcı Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil, otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.