Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugün saat 13.47 sıralarında ulaştı.

Gezeravcı ve diğer astronotlar, kenetlenme işleminin tamamlanmasının ardından istasyondaki astronot ve kozmonot ekibi tarafından karşılandı. Böylece Ax-3 misyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na girdi.

LIVE NOW: @Axiom_Space’s #Ax3 crew is arriving to the @Space_Station after their day-long journey. Docking is targeted for 5:44am ET (1044 UTC), and opening of the hatch for around 7:20am ET (1220 UTC). https://t.co/svFRmSnjGK