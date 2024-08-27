Alper Taş: Subaylar, kadın diye belediye başkanının eşiyle tokalaşmadı

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, Rize'nin Pazar ilçesindeki bir etkinlikte jandarma subaylarının Sinop Belediye Başkanı'nın eşinin elini sıkmadığını söyledi.



Taş katıldığı Halk TV yayınında, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye düzenlenen saldırıyı hatırlatarak, "Diyarbakır'da hiç olmayan şeyler oluyor. Bugün de oldu. Bunlar basit meseleler değil. Devlet, HÜDAPAR çizgisini büyütmeye çalışıyor. O zihniyetin orada kalmasının etkisini görüyoruz. HÜDA PAR devlet çizgisine sokuluyor. Bir önceki devlet olsaydı bu fotoğraf olabilir miydi? Bu rejimin dönüşümünün göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Pazar’daki olayı anlatan Taş, şunları söyledi:

"Ben geçen Pazar’daydım. Festival vardı Pazar’da. Köyde oturuyoruz. Jandarma subayları geldi. Yanımızda da Sinop Belediye Başkanı ve eşi vardı. Geldiler hepimizin elimizi sıktılar. Kadın diye Sinop Belediye Başkanı’nın eşinin elini sıkmadılar. Orduda bir başka değişim var. HÜDA PAR basit bir seçim ittifakı değil. Buradaki sağ milliyetçi islamcı koalisyonun büyütüldüğünü görmek lazım."