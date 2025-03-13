Alper Taş'tan Kadir İnanır'a ziyaret

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, usta oyuncu Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastahanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastahanede ziyaret ettik.



Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor.



Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı.



Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor. pic.twitter.com/PW0C0A0147 — Alper Taş (@alper_tas) March 13, 2025

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

İnanır, bir süredir fizik tedavi programı alıyor.