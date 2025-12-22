Alperen'in 28 sayısı yetmedi, Houston Rockets mağlup oldu

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings’e uzatma sonunda 125-124 mağlup oldu. Alperen Şengün maçta 28 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi olarak öne çıktı.

Golden 1 Center’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Sacramento Kings, bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder’in üçlüğüyle üstünlüğü ele geçirdi ve uzatma sonunda sezonun 7. galibiyetini aldı.

Kings’te Schröder 24 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribauntla oynadı. Maxime Raynaud da 12 sayı ve 14 ribauntla katkı verdi. DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Houston Rockets cephesinde Alperen Şengün’ün 28 sayı, 6 ribauntluk performansına rağmen mağlubiyet engellenemedi. Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparken, Amen Thompson ile Jabari Smith Jr. 18’er sayıyla oynadı.

BRUNSON DURDURULAMADI

Gecenin bir diğer maçında New York Knicks, Miami Heat’i 132-125 mağlup etti.

Madison Square Garden’da oynanan karşılaşmada Jalen Brunson, 47 sayıyla maçın yıldızı oldu. Knicks’te Mikal Bridges 24, OG Anunoby 18 sayı kaydederken Josh Hart, 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

Miami Heat’te Kel'el Ware 28 sayı ve 19 ribauntla öne çıkarken, Jaime Jaquez Jr. 23 sayıyla mücadele etti.