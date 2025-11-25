Alperen Şengün 18 attı, Houston rahat kazandı

NBA’de geceye üç karşılaşma damga vurdu. Milli yıldız Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanında net bir galibiyet aldı. Mortgage Matchup Center’daki mücadeleyi 114-92 kazanan Rockets, Batı Konferansı’ndaki çıkışını sürdürdü.

Yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 blok üreterek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Rockets’ta Amen Thompson 28, Aaron Holiday ise 22 sayı ile skor yükünü çekti.

Suns cephesinde Dillon Brooks 29, Devin Booker 18 sayı kaydetmesine rağmen farklı mağlubiyetin önüne geçemedi. Phoenix, bu sonuçla sezonun 7. yenilgisini aldı.

PISTONS DURDURULAMIYOR

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons’ın yükselişi devam ediyor. Gainbridge Fieldhouse’da Indiana Pacers’ı 122-117 yenen Pistons, arka arkaya 13, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Detroit’te Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt, Jalen Duren ise 17 sayı, 12 ribaunt ile “double-double” yaptı.

Pacers’ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı üretse de bu performanslar mağlubiyeti engellemedi. Indiana, sezondaki 15. yenilgisini aldı.

JOKIC’TEN SEZONUN 10. TRIPLE-DOUBLE’I

Gecenin bir diğer maçında Denver Nuggets, FedExForum’da Memphis Grizzlies’i 125-115 mağlup etti. Nikola Jokic, 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistlik performansıyla bu sezon 17 maçta 10. kez triple-double yaptı ve yine tarihe geçen bir gece yaşattı.

Batı’nın ikinci sırasında yer alan Nuggets’ta Jamal Murray 29, Peyton Watson 27 sayı ile skora katkı verdi. Grizzlies’te ise Jock Landale 26, Jaylen Wells 22 sayı üretmesine rağmen takım sezonun 12. mağlubiyetini aldı.