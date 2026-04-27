Alperen Şengün 18 sayı attı Houston seriyi 3-1'e getirdi

NBA play-off’larında ilk tur heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Batı Konferansı’nda Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers’ı 115-96 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1’e getirdi.

Rockets’ta Alperen Şengün 19 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Amen Thompson 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Lakers cephesinde ise Deandre Ayton’un 19 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BOSTOH, PHILADELPHIA'I DEVİRDİ

Doğu Konferansı’nda Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 128-96 gibi farklı bir skorla geçerek seride 3-1 öne geçti.

Celtics’te Payton Pritchard 32 sayıyla öne çıkarken, Jayson Tatum 30 sayı ve 11 asistlik performans sergiledi. 76ers’ta Joel Embiid’in 26 sayısı yeterli olmazken, milli oyuncu Adem Bona karşılaşmayı 4 sayıyla tamamladı.

Batı’da bir diğer mücadelede San Antonio Spurs, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 114-93 mağlup ederek seride 3-1’lik avantaj yakaladı.

WEMBANYAMA'DAN 27 SAYI

Spurs’te Victor Wembanyama 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blokla öne çıkarken, De’Aaron Fox 28 sayıyla katkı verdi. Blazers’ta Deni Avdija’nın 26 sayısı sonuç için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı’nda Toronto Raptors ile Cleveland Cavaliers arasındaki seride ise denge sağlandı. Raptors, sahasında oynadığı maçı 93-89 kazanarak seriyi 2-2’ye getirdi.

Ev sahibi ekipte Scottie Barnes ve Brandon Ingram 23’er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Cavaliers’ta Donovan Mitchell 20, James Harden ise 19 sayıyla mücadele etti.

Play-off’larda serilerin kaderini belirleyecek kritik maçlar öncesi takımlar, avantajlarını korumak ya da dengeyi sağlamak için sahaya çıkmaya devam edecek.