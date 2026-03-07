Alperen Şengün 28 sayıyla yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı

NBA'de Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers’ı 106-99 mağlup etti.

Toyota Center’da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

Houston Rockets’ta Amen Thompson 26 sayı kaydederken, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi. Rockets bu sonuçla sezonun 39'uncu galibiyetini aldı.

Portland Trail Blazers’ta Donovan Clingan 18 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Jrue Holiday de 20 sayı ve 10 asistle aynı başarıyı yakaladı.

Jerami Grant 21, Toumani Camara ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Blazers bu sonuçla sezonun 34. mağlubiyetini yaşadı.

LUKA DONCIC’TEN 44 SAYI

Günün bir diğer maçında Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers’ı 128-117 mağlup etti.

Crypto.com Arena’da oynanan karşılaşmada Luka Doncic 44 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle Lakers’ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Los Angeles ekibinde Austin Reaves 19, Luke Kennard 15 ve Rui Hachimura 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Indiana Pacers’ta Pascal Siakam 26, Andrew Nembhard 17 ve Jay Huff ise 16 sayıyla mücadele etti.