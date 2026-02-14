Alperen Şengün, All-Star’da ikinci kez sahne alacak

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star organizasyonuna seçildi. 14-16 Şubat tarihleri arasında Los Angeles’ta düzenlenecek All-Star hafta sonu, bu yıl yeni formatıyla basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

Los Angeles Clippers’ın evi olan Intuit Dome’da gerçekleştirilecek organizasyonda Alperen Şengün, All-Star maçında Dünya Karması takımının formasını giyecek.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Geçen sezon All-Star sahnesine çıkan Alperen Şengün, bu başarısını 2026 organizasyonunda tekrarlayarak Türk basketbolu adına bir ilke imza attı.

Daha önce 2007 yılında Mehmet Okur, NBA All-Star maçında forma giyen ilk Türk oyuncu olmuştu. Şengün ise NBA tarihinde üst üste iki kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu unvanını elde etti.

23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon NBA’de çıktığı 46 maçta 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayarak All-Star seçilmesinde önemli rol oynadı.

“AİLEM VE ÜLKEM İÇİN GURUR VERİCİ”

All-Star kadrosuna seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Alperen Şengün, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye’de sabah 4’te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim.”

YENİ FORMAT, DÜNYA KARMASI SAHNEDE

NBA All-Star organizasyonu bu yıl yeni format ile oynanacak. Organizasyonda ABD’li oyunculardan oluşan iki takım ile Dünya Karması karşı karşıya gelecek. ABD’li genç oyuncular NBA Yıldızlar, tecrübeli isimler ise NBA Rütbeliler takımı adıyla mücadele edecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün yer aldığı Dünya Karması Takımı’nda şu isimler bulunuyor: Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Deni Avdija ve Victor Wembanyama.

Üç takım, 12’şer dakikalık maçlarda birbirleriyle karşılaşacak. Organizasyon sonunda en iyi iki ekip, dördüncü ve son maçta şampiyonluk için parkeye çıkacak.