Alperen Şengün'den All Star açıklaması

NBA ekiplerinden Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All Star’a seçilmenin kendisi ve Türkiye için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Houston Rockets Antrenman Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu, son dönemde Türkiye’de yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son dönemde Türkiye’de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum.”

"GURUR DUYUYORUM"

Türkiye’yi temsil etmenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Şengün, “Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum” dedi.

Bu sezon NBA’de çıktığı 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan Alperen Şengün, bu performansıyla üst üste ikinci kez All-Star seçilme başarısı gösterdi.

NBA All-Star organizasyonu, bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers’ın yeni salonu olan Intuit Dome’da, yeni formatla düzenlenecek.