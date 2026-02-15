Alperen Şengün'den All Star öncesi açıklama

2026 NBA All Star organizasyonunda Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Medya Günü’nde yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi ve ailesini temsil etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome’da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şengün, Türkiye’de gece saatlerinde kendisini takip eden izleyicilerin desteğine dikkat çekti.

Milli oyuncu, “Türkiye’de gece 04.00’te, 05.00’te beni izleyenlerin olması benim için gerçekten anlamlı. Geçen yıl ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene burada olmayı doğal bir sorumluluk gibi gördüm. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

"DEĞERLİ BİR ANI OLACAK"

Ailesinin yanında olmasının All-Star haftasını daha özel kıldığını vurgulayan Şengün, “Bu organizasyonun en güzel yanlarından biri aileyle zaman geçirebilmek. Abilerimle ve ilk hocamla burada olmak benim için değerli bir anı olacak” dedi.

23 yaşındaki basketbolcu, Euroleague’de oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe karşılaşmasına dair görüşlerini de paylaştı. Şengün, her iki takımı da Final Four’da görmek istediğini belirterek, “Ergin Ataman benim de koçum, Fenerbahçe ise ülkemin takımı. Bu maçta taraf tutmak zor. Çok kaliteli bir basketbol izledik” değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF OLİMPİYAT

Olimpiyatlarla ilgili yöneltilen bir soruya da yanıt veren milli oyuncu, yüzmede başarılı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Babasının balıkçı olması nedeniyle çocukluğunda sık sık yüzdüğünü belirten Şengün, A Milli Basketbol Takımı’nı 2028 Yaz Olimpiyatları’na taşımayı da önemli hedeflerinden biri olarak gösterdi.