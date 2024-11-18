Alperen Şengün'den bir rekor daha

Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, bir rekor daha kırdı.

Milli yıldız, takımının Chicago'yu 143-107 mağlup ettiği karşılaşmada sahada kaldığı 25 dakikada 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist kaydetti.

Şengün böylece kulüp tarihinde iki maç üst üste triple double yapan ilk pivot oldu.

Houston Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ve Yao Ming gibi efsane pivotlar dahi bu performansı sergileyememişlerdi.

22 yaşındaki oyuncu, sezon başında 5 yıllık 185 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarak NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçmişti.