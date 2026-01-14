Alperen Şengün'den Chicago Bulls karşısındaki galibiyete 23 sayı, 11 asistlik katkı
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, sahasında Chicago Bulls'u 119-113 mağlup etti.
Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında triple-double'a yakın performans göstererek 23 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
Rockets'ta Kevin Durant, 28 sayı, 10 ribaunt, Amen Thompson ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Bulls'ta ise Tre Jones'ın 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
- Thunder'dan üst üste 4. galibiyet
Batı Konferansı'nda ilk iki sıradaki takımların karşılaşmasında lider ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 119-98 yendi.
Üst üste 4. maçını kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 34 sayı kaydeti.
Spurs'ta Stephon Castle 20 sayı, Victor Wembanyama ise 17 sayıyla maçı tamamladı.
- LeBron James'den 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt
Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 141-116 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Lakers'ta LeBron James, 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt kaydederken Luka Doncic, 27 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.
Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker, 26 sayı, CJ McCollum ise 25 sayı attı.