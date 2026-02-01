Alperen Şengün double double yaptı, Houston Rockets kazandı

NBA’de Houston Rockets, sahasında Dallas Mavericks’i 111-107 yenerek sezonun 30. galibiyetine ulaştı.

Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, yaklaşık 35 dakika süre alarak 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptı.

Rockets’ta Amen Thompson 21, Jabari Smith Jr. ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Üst üste dördüncü, sezonun ise 30. mağlubiyetini alan Mavericks’te Cooper Flagg 34 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.

EMBIID’DEN 40 SAYI

Gecenin bir diğer maçında Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena’da ağırladığı New Orleans Pelicans’ı 124-114 mağlup etti.

Peş peşe üçüncü galibiyetini alan 76ers’ta Joel Embiid, 40 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 2 blokluk performansıyla maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Pelicans’ta Saddiq Bey’in 34 ve Trey Murphy’nin 19 sayısı, sezonun 38. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.