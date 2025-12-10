Alperen Şengün, Durant'in çalışma disiplinini övdü

Alperen Şengün, Houston Rockets'ta takım arkadaşı Kevin Durant hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şengün, Durant’in çalışma disiplini ve antrenman temposunun kendisi üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Durant’ten en önemli öğrendiği konunun sıkı çalışma olduğunu ifade eden Alperen Şengün, tecrübeli oyuncunun her antrenmanda yüksek tempoyla çalıştığını belirtti.

"HER HAREKETİNİ CİDDİYETLE YAPIYOR"

Şengün, yıldız oyuncunun tek başına yaptığı idmanlarda bile maç temposunda çalıştığını ve her hareketini ciddiyetle yaptığını aktardı.

Durant’in bu disiplininin kariyerini uzun yıllar üst seviyede sürdürmesinin temel nedeni olduğunu vurgulayan Alperen Şengün, ne yapılırsa yapılsın yüzde yüzle yapılması gerektiği anlayışını ondan öğrendiğini söyledi.

Kevin Durant’in kariyerinin 19. sezonunda hala üst düzey performans sergilediğine dikkat çeken Şengün, tecrübeli oyuncunun bulunduğu her takıma kolay uyum sağladığını, kendi takımlarında da bu uyumu kısa sürede gösterdiğini belirtti.

Genç yıldız, Durant’le aynı sahayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ve onun takıma nasıl katkı sağlayacağını çok iyi bildiğini ifade etti.