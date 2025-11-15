Alperen Şengün 'MVP' listesinde ilk 10'a girdi

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sezonun ‘en değerli oyuncusu’ (MVP) listesinde ilk 10’a girdi.

23 yaşındaki milli basketbolcu NBA’deki beşinci sezonuna girdi.

Takımı Houston Rockets, sezonu ilk 10 maçta yedi galibiyet ve üç mağlubiyetle açtı.

Takımın merkezindeki rolü gittikçe güçlenen Alperen Şengün, sezona 22,1 sayı, 10,2 ribaund, 7,2 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla başladı.

Eurohoops'ta yer alan habere göre, NBA’in bugün duyurduğu MVP sıralamasında da dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10 şöyle:

Nikola Jokic Shai Gilgeous-Alexander Giannis Antetokounmpo Luka Doncic Victor Wembanyama Cade Cunningham Donovan Mitchell Tyrese Maxey Alperen Şengün Jalen Brunson

Normal sezon sonunda açıklanan MVP ödülü, ligde bireysel açıdan en büyük başarı. Ödülü geçen yıl Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander kazanmıştı.