Alperen Şengün 'MVP' listesinde ilk 10'a girdi
Houston Rockets formasıyla sezona etkileyici bir giriş yapan Alperen Şengün, NBA’in açıkladığı MVP sıralamasında 9. basamakta yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu sezonu 22,1 sayı, 10,2 ribaund ve 7,2 asist ortalamalarıyla açarken, Rockets ilk 10 maçta 7 galibiyet elde etti.
Eurohoops'ta yer alan habere göre, NBA’in bugün duyurduğu MVP sıralamasında da dokuzuncu sırada yer aldı.
İlk 10 şöyle:
- Nikola Jokic
- Shai Gilgeous-Alexander
- Giannis Antetokounmpo
- Luka Doncic
- Victor Wembanyama
- Cade Cunningham
- Donovan Mitchell
- Tyrese Maxey
- Alperen Şengün
- Jalen Brunson
Normal sezon sonunda açıklanan MVP ödülü, ligde bireysel açıdan en büyük başarı. Ödülü geçen yıl Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander kazanmıştı.