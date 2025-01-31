Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi

NBA'de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün All-Star’a seçildi.

Alperen Şengün, 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’dan sonra All-Star’a seçilen ikinci milli basketbolcu oldu.

Şengün bu sezon NBA’de 19,1 sayı, 10,4 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Milli basketbolcu, 2021 NBA draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16’ncı sıradan seçilmiş ve aynı gece takasla Houston Rockets’a gönderilmişti.

All-Star karşılaşması16 Şubat’ta düzenlenecek.

YENİ ALL-STAR FORMATI

All-Star maçları bu yıl farklı bir formatta oynanacak.

All-Star’a seçilen 24 oyuncu arasından sekizer kişilik üç takım oluşturulacak. Dördüncü bir takım da ligdeki ilk ve ikinci yılındaki yıldız adayı oyuncuların karşılaştığı ‘Rising Stars’ maçının kazananı olacak.

Bu dört ayrı takım, yarı final ve final maçı oynayacak.

Yarı final maçında 40 sayıya ulaşan ekip maçı kazanıp finale yükselecek.

Final maçında ise 25 sayıyı bulan taraf All Star şampiyonu olacak.

Takımlardaki oyuncu seçimlerini eski basketbolcular ve yorumcular Shaquille O’Neal, Charles Barkley ve Kenny Smith yapacak. Takım kadroları 6 Şubat’taki özel seçim programında belirlenecek.