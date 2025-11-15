Alperen Şengün NBA Cup’ta alev aldı: Rockets’tan 140 sayılık gövde gösterisi

NBA Kupası’nda (NBA Cup) gecenin en net mesajını Houston Rockets verdi. Deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 140-116 gibi ezici bir skorla mağlup eden Rockets, turnuvadaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın yıldızlarından biri ise yine Alperen Şengün oldu. Milli pivot, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile triple-double'ın kıyısından dönerken oyunun iki yönünde de dominant bir performans sergiledi. Takımın diğer süper yıldızı Kevin Durant, maçı 30 sayıyla tamamlayarak galibiyeti perçinledi.

Jabari Smith 22 sayı, Amen Thompson ise 19 sayı üreterek gecenin çok yönlü Rockets hücumuna katkı verdi. Portland cephesinde ise Deni Avdija 22 sayı – 10 ribauntla “double-double” yapsa da takımını ayakta tutmaya yetmedi. Shaedon Sharpe 19 sayı üretti ancak Blazers, NBA Cup’a mağlubiyetle başladı.

ADEM BONA’LI SIXERS, DETROIT’TE DURDU

Gecenin bir diğer maçında milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Detroit Pistons karşısında 114-105 mağlup oldu. Little Caesars Arena’da oynanan maçta Bona, 2 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.

Sixers’ta Tyrese Maxey 31 sayı, genç yıldız VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti. Pistons cephesinde Javonte Green 21 sayı – 9 ribauntla öne çıkarken Daniss Jenkins 19 sayıyla galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı.