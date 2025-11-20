Alperen Şengün: Rakı milli içkimizdir

NBA'de Houston Rockets forması giyen başarılı milli basketbolcu Alperen Şengün, “Off Day” adlı video serisinde UNINTERRUPTED ekibini İstanbul’da konuk ederek şehri gezdirdi.

Türk mutfağını tanıtan Şengün, programda favori lezzetlerini tattı.

Şengün, "Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!" dedi.

Programda Alperen Şengün'ün konuklarla birlikte rakı içtiği bölüme de yer verildi.

"Rakı milli içkimizdir" diyen Şengün, "Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

1 kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bu sezon Rockets formasıyla 23.4 sayı, 10.4 ribaunt ve 7.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Şengün, geçtiğimiz günlerde NBA'in duyurduğu en değerli oyuncu (MVP) sıralamasında ilk 10’a girmiş ve 9. sırada yer almıştı.