Alperen Şengün sahne aldı, Houston Rockets seriyi bitirdi

NBA'de Houston Rockets’ın Atlanta Hawks karşısında 117-95 mağlup ettiği maçta Alperen Şengün performansıyla öne çıkan isim oldu. 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla genç pivot galibiyete önemli katkı sağladı.

Houston’da Kevin Durant 25 sayıyla öne çıkarken, Jabari Smith Jr. 23 sayıyla onu takip etti. Reed Sheppard ve Amen Thompson’ın 14’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu sonuçla Houston, formda rakibinin 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Hawks cephesinde ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayı, CJ McCollum ve Zaccharie Risacher’ın ise çift haneli performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

ÖMER'DEN 8 SAYI, 6 RİBAUNT

Gecenin bir diğer önemli maçı Detroit Pistons ile Golden State Warriors arasında oynandı. Little Caesars Arena’daki mücadelede ev sahibi Pistons, 115-101’lik galibiyetle Doğu Konferansı’nda play-off biletini alan ilk takım oldu. Warriors forması giyen Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

Golden State’te Brandin Podziemski’nin 15, De'Anthony Melton ve Gary Payton II’ın 14’er sayısı sonucu değiştirmeye yetmedi. Pistons cephesinde ise Jalen Duren 23 sayıyla öne çıkarken, Daniss Jenkins 22 ve Paul Reed 15 sayıyla galibiyette belirleyici rol oynadı.