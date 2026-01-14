Alperen Şengün şov yaptı, Houston kazandı
Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında triple-double’a yaklaşan performansıyla Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı. Oklahoma City Thunder, Batı zirvesindeki mücadelede Spurs’ü rahat geçerken, Los Angeles Lakers LeBron James ve Luka Dončić’in önderliğinde kötü seriye son verdi.
Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında triple-double'a yakın performans göstererek 23 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
Rockets'ta Kevin Durant, 28 sayı, 10 ribaunt, Amen Thompson ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi. Bulls'ta ise Tre Jones'ın 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
THUNDER'DAN FARKLI GALİBİYET
Batı Konferansı'nda ilk iki sıradaki takımların karşılaşmasında lider ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 119-98 yendi.
Üst üste 4. maçını kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 34 sayı kaydeti. Spurs'ta Stephon Castle 20 sayı, Victor Wembanyama ise 17 sayıyla maçı tamamladı.
Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 141-116 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Lakers'ta LeBron James, 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt kaydederken Luka Doncic, 27 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.
Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker, 26 sayı, CJ McCollum ise 25 sayı attı.