Alperen Şengün takımını galibiyete taşıdı: 32 sayı, 13 ribaunt

NBA’de Houston Rockets, Capital One Arena’da Washington Wizards’ı 123-118 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 sayı, 13 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla takımını sırtladı. Şengün, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

KEVIN DURANT'TEN 30 SAYI

Rockets’ta Kevin Durant 30 sayı ve 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı ve 12 ribauntla katkı sağladı. Çaylak Reed Sheppard ise 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 6 top çalmayla çok yönlü bir performans ortaya koydu.

Ev sahibi Wizards’ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla mücadele etti ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

CELTİCS, MİLWAUKEE’DE FARKLI KAZANDI

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks’ı 108-81 mağlup ederek son sekiz maçta yedinci galibiyetini aldı.

Celtics’te Payton Pritchard 25 sayı ve 9 asistle öne çıkarken, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı ve 16 ribauntla “double-double” yaptı. Derrick White da 18 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Bucks cephesinde sakatlıktan dönen Giannis Antetokounmpo, 25 dakikada 19 sayı ve 11 ribaunt üretti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis ise 12 sayıyla mücadele etti.