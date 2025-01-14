Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Rockets, Grizzlies'i 120-118 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 120-118 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de 6 maç yapıldı. Alperen Sengun'ün 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile oynadığı maçta Rockets, Batı Konferansı'nda konuk ettiği Grizzlies'ı 2 sayı farkla yendi. Rockets, üst üste 4. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu. Rockets'ta Jalen Green, 42 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Grizzlies'ta ise Ja Morant 29 sayı, Desmond Bane ise 25 sayı kaydetti.