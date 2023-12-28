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Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Ajans Haberleri
  • 28.12.2023 11:44
  • Giriş: 28.12.2023 11:44
  • Güncelleme: 28.12.2023 11:45
Kaynak: AA
Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 129-113 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Suns, deplasmanda Rockets'ı 16 sayı farkla yendi.

Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı.

Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

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