Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyete yetmedi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'e 111-99 mağlup oldu.

Batı Konferansı dördüncüsü Rockets, konuk ettiği Spurs'e 12 sayı farkla yenildi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmayla "double-double" yaparken Amen Thompson 25, Kevin Durant ise 24 sayı attı.

Maçı kazanan Spurs'te ise Victor Wembanyama, 28 sayı, 16 ribaunt kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

- Curry, 19. sıraya çıktı

Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup etti.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Moses Moody ise 26 sayı kaydederken Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

Jazz'da Brice Sensabaugh, 22 sayı attı.

- Knicks'ten 4 maçlık galibiyet serisi

New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 119-92 yenerek galibiyet serisini dörde çıkardı.

Knicks'te Mikal Bridges, 30 sayı attı, Karl-Anthony Towns ise bu sezon en çok ribaunt aldığı (22) maçı geride bıraktı.

Raptors'ta Brandon Ingram, 27 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.