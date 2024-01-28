Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın mağlubiyetini önleyemedi
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 106-104 yenildi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Son 8 maçta 6. yenilgisini yaşayan Rockets'ta 27 dakika süre alan Alperen, 15 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore, Dillon Brooks ve Jalen Green'in 19'ar sayısı sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.
Üç maç sonra kazanarak 18. galibiyetini alan Nets'te Cam Thomas 37, Dorian Finney-Smith ve Mikal Bridges 19'ar sayı attı.
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