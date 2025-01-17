Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu.

Karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla oynadı.

NBA'de 5 maç yapıldı. Rockets, konuk olduğu Kings'e 5 sayı farkla yenildi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.

SHAİ GİLGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 yendi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Batı Konferansı lideri Thunder ve Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ın bu sezon 34'er galibiyet, 6'şar mağlubiyeti bulunuyor.

Cavaliers'ta Darius Garland, 20 sayı kaydetmesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi.