Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu.

Spor
  • 17.01.2025 10:24
  • Giriş: 17.01.2025 10:24
  • Güncelleme: 17.01.2025 10:30
Kaynak: AA
Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
Fotoğraf: Depophotos

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu.

Karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla oynadı.

NBA'de 5 maç yapıldı. Rockets, konuk olduğu Kings'e 5 sayı farkla yenildi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.

SHAİ GİLGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 yendi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Batı Konferansı lideri Thunder ve Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ın bu sezon 34'er galibiyet, 6'şar mağlubiyeti bulunuyor.

Cavaliers'ta Darius Garland, 20 sayı kaydetmesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 100-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 123-130

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 134-114

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 89-118

Sacramento Kings-Houston Rockets: 132-127

BirGün'e Abone Ol