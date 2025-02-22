Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'u 121-115 yendi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 121-115 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 35 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 24 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

- Cavaliers'tan üst üste 6. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen performansları galibiyet için yeterli olmadı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104

Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132