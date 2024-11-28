Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 122-115 mağlup etti.

NBA'de 14 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, deplasmanda uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yendi.

Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi.

Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

76ers'ta ise Tyrese Maxey'in 39 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.