Alperen Şengün'ün muhteşem oyunu galibiyete yetmedi: Lakers, 3-0 öne geçti

NBA'de play-off'ta ilk tur devam ediyor. Batı Konferansı'nda Houston Rockets ile Los Angeles Lakers'ı karşı karşıya getiren seride üçüncü maç oynandı.

Houston son 25 saniyesine 6 sayı önde girdiği maç üst üste yapılan hatalar ve top kayıpları nedeniyle uzatmaya gitti. Uzatmada rakibine üstünlük kuran Lakers seride 3-0 öne geçti.

Bu galibiyetle çok büyük bir avantaj yakalayan Los Angeles Lakers bir galibiyet aldığı takdirde yarı finale yükselecek.

ALPEREN'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Karşılaşma boyunca muhteşem bir oyun ortaya koyan Alperen Şengün'ün 33 sayı, 16 ribaund ve 6 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Lakers'ta ise yine LeBron James ön plandaydı. Maçı uzatmaya götüren üçlüğü de atan 41 yaşındaki yıldız oyuncu 29 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Bu seride sergilediği performansla dikkat çeken Marcus Smart da 21 sayı, 10 asistle öne çıkan diğer isim oldu.

Günün diğer maçında Portland Trail Blazers'ı 120-108 mağlup eden San Antonio Spurs seride 2-1 öne geçti.