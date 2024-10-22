Alperen Şengün, yeni sözleşmesiyle Türk spor tarihine geçti
Houston Rockets ile sözleşmesini 5 yıllığına yenileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni kontratından 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Şengün, bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.
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NBA’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, Houston Rockets ile sözleşmesini yeniledi.
ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.
Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.
Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.
Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.