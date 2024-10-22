Alperen Şengün, yeni sözleşmesiyle Türk spor tarihine geçti

NBA’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, Houston Rockets ile sözleşmesini yeniledi.

ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.

Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.