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Alperen Şengün, yeni sözleşmesiyle Türk spor tarihine geçti

Houston Rockets ile sözleşmesini 5 yıllığına yenileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni kontratından 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Şengün, bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.

Spor
  • 22.10.2024 10:22
  • Giriş: 22.10.2024 10:22
  • Güncelleme: 22.10.2024 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
Alperen Şengün, yeni sözleşmesiyle Türk spor tarihine geçti

NBA’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, Houston Rockets ile sözleşmesini yeniledi.

ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.

Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

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