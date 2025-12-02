Alperen Şengün yıldızlaştı ama performansı galibiyete yetmedi

NBA’de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün etkili performansına rağmen Utah Jazz’a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

Utah’taki Delta Center’da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok ve 2 top çalma üreterek triple-double'a oldukça yaklaştı. Ancak bu performans Rockets’a galibiyet getirmedi. Houston’da Kevin Durant 32 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.

Utah Jazz’da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George 28 sayıyla öne çıkan oyuncular oldu.

SUNS, LAKERS’IN SERİSİNE SON VERDİ

Phoenix Suns, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 125-108 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Suns’ta Dillon Brooks 33, Collin Gillespie 28 sayı kaydetti. Lakers adına Luka Doncic’in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı, sonucu değiştirmeye yetmedi.

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers deplasmanından 135-119’luk galibiyetle döndü. Cavaliers’ta Donovan Mitchell 43 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jaylon Tyson da 27 sayı ve 11 ribauntla katkı verdi. Pacers’ta Pascal Siakam 26, Andrew Nembhard 21 sayı üretti.