Alperen Şengün yine yıldızlaştı: Rockets rahat kazandı

Houston Rockets, Delta Center’da karşılaştığı Utah Jazz’ı 129-101 mağlup ederek deplasmandaki başarılı performansını devam ettirdi.

Alperen Şengün, 27 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistlik katkısıyla takımının üst üste beşinci deplasman galibiyetinin başrol oyuncularından biri oldu.

İki maçlık aradan sonra sahalara dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynarken; Steven Adams kenardan gelerek 13 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Utah cephesinde Ace Bailey 19 sayı kaydederken, Lauri Markkanen 18 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti. Jusuf Nurkić ise 14 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla maçı tamamladı.

LAKERS 7 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans’ı 133-121 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Sol ayak ağrısı nedeniyle forma giyemeyen LeBron James yokken, sahneye iki isim çıktı:

Luka Doncic 34 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, Austin Reaves ise 33 sayı ve 8 asistle takımı sürükledi. Deandre Ayton da pota altında 22 sayı ve 12 ribauntla etkili bir maç çıkardı.

Pelicans’ta en skorer oyuncu 23 sayıyla Bryce McGowens olurken, Saddiq Bey 22 sayı ve 11 ribauntluk bir performans sergiledi.

THUNDER’DAN 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı ve Batı Konferansı’ndaki çıkışını sürdürdü.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayı ile takımın en skorer ismi olurken;

Chet Holmgren 19 sayı ve 9 ribauntla oynadı. Bilek ameliyatı sonrası formuna dönmeye çalışan Jalen Williams ise 16 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Portland’ın genç yıldızı Deni Avdija, 31 sayı, 19 ribaunt ve 10 asistle triple-double yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.