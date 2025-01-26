Alperen Şengün’den Cleveland potasına 26 sayı

NBA’de Houston Rockets deplasmanda oynadığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı 135-131’lik skorla yendi. Houston’da Alperen Şengün 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.

NBA’de normal sezon heyecanı 14 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Rocket Mortgage FieldHouse’da karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı 135-131’lik skorla mağlup ederek, 30. galibiyetini elde etti. Houston’da Alperen Şengün 32 dakika kaldığı parkede 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jalen Green 26 sayı ve Amen Thompson da 23 sayı ile mücadele etti. Ligde üst üste 3, toplamda 9. yenilgisini alan Cleveland’da ise Darius Garland 39 sayı ve Donovan Mitchell 33 sayıyla maçı tamamladı.



Adem Bona’dan 4 sayı, 7 ribaund

Philadelphia 76ers, United Center’da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls’u 109-97’lik skorla yendi ve 17. galibiyetini kazandı. Philadelphia’da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 31 sayı ve Kelly Oubre de 22 sayı ile galibiyete katkı verdi. Bu sezonki 27. mağlubiyetini alan Chicago’da ise Zach LaVine 25 sayı, 8 asist ve Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribaund ile oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



San Antonio Spurs: 98 - Indiana Pacers: 136

Minnesota Timberwolves: 133 - Denver Nuggets: 104

Dallas Mavericks: 107 - Boston Celtics: 122

Brooklyn Nets: 97 - Miami Heat: 106

Orlando Magic: 121 - Detroit Pistons: 113

Charlotte Hornets: 123 - New Orleans Pelicans: 92

Cleveland Cavaliers: 131 - Houston Rockets: 135

New York Knicks: 143 - Sacramento Kings: 120

Atlanta Hawks: 94 - Toronto Raptors: 117

Memphis Grizzlies: 125 - Utah Jazz: 103

Chicago Bulls: 97 - Philadelphia 76ers: 109

Golden State Warriors: 108 - Los Angeles Lakers: 118

Phoenix Suns: 119 - Washington Wizards: 109

Los Angeles Clippers: 127 - Milwaukee Bucks: 117