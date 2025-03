Alperen Şengün’den, New Orleans potasına 20 sayı

NBA’de Houston Rockets konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 146-117’lik skorla yendi. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blok ile oynadı.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans’ı 146-117’lik skorla mağlup etti. Ligdeki 39. galibiyetini elde eden Houston’da 31 dakika parkede kalan Alperen 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Dillon Brooks 27 sayı ve Aaron Holiday da 20 sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 47. yenilgisini alan New Orleans’ta ise Zion Williamson’ın 20 sayısı ve Jose Alvarado’nun da 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Boston Celtics evinde Los Angeles Lakers’ı mağlup etti

Boston Celtics, TD Garden’da oynadığı Los Angeles Lakers’ı 111-101’lik skorla yendi ve üst üst 4, toplamda da 46. galibiyetini kazandı. Boston’da Jayson Tatum 40 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jaylen Brown da 31 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli katkı verdi. Ligde 8 maç sonra kaybeden Lakers’ta ise Luka Doncic 34 sayı, LeBron James de 22 sayı ile müsabakayı tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets: 105 - Brooklyn Nets: 102

Houston Rockets: 146 - New Orleans Pelicans: 117

Toronto Raptors: 117 - Washington Wizards: 118

Atlanta Hawks: 120 - Indiana Pacers: 118

Miami Heat: 109 - Chicago Bulls: 114

Milwaukee Bucks: 109 - Orlando Magic: 111

Boston Celtics: 111 - Los Angeles Lakers: 101

Golden State Warriors: 115 - Detroit Pistons: 110