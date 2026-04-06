Alperen Şengün’den son saniye imzası: Rockets, Warriors’ı devirdi
Milli oyuncu Alperen Şengün’ün bitime 11 saniye kala attığı basket, Houston Rockets’a üst üste 6. galibiyeti getirdi.
NBA’de Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors’ı 117-116 mağlup etti.
Chase Center’da oynanan karşılaşmada son anlara kadar başa baş geçen mücadelede belirleyici an, Alperen Şengün’den geldi. Milli oyuncu, bitime 11 saniye kala kaydettiği basketle takımına galibiyeti getirdi.
TRIPLE DOUBLEA GÖZ KIRPTI
Yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen, 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 2 blokluk performansıyla öne çıktı. Rockets’ta Kevin Durant 31, Jabari Smith Jr ise 23 sayıyla skora katkı verdi.
Üst üste 6. galibiyetini alan Houston temsilcisi, sezonun 49. zaferine ulaştı. Warriors cephesinde ise Stephen Curry 29, Brandin Podziemski 18 sayıyla oynadı. Üst üste 4. yenilgisini alan Golden State ekibi, sezon genelinde 42. mağlubiyetini yaşadı.
Öte yandan Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz’ı 146-111 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Thunder’da Chet Holmgren 21, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Art arda 9. yenilgisini alan Utah Jazz’da ise Brice Sensabaugh 34, Kyle Filipowski 20 sayıyla mücadele etti.