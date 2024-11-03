Alperen Şengün’ün double double performansı yetmedi

NBA’de Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors’a 127-121’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 20 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Golden State Warriors’a uzatma periyodunda 127-121’lik skorla kaybetti. Ligde 3. mağlubiyetini alan Houston’da Alperen 20 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Houston’da ayrıca Tari Eason 27 sayı, 9 ribaund ve Jabari Smith II de 21 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 5. galibiyetini alan Golden State Warriors’ta ise Buddy Hield 27 sayı, 7 ribaund ve Jonathan Kuminga da 23 sayı, 6 ribaund ile öne plana çıktı.



